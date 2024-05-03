Юрист Воропаев: водителей стоит штрафовать за невключенный поворотник | 360°

Общество 03 мая 2024, 16:01 Юрист Воропаев: водителей стоит штрафовать за невключенный поворотник

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В России стоит предусмотреть штрафы по камерам для водителей, которые забывают включать поворотники. Такое мнение выразил автоюрист Лев Воропаев в эфире радиостанции «Говорит Москва».

По словам эксперта, многие водители «забыли, где находится переключатель». Именно благодаря штрафам нарушители становятся более дисциплинированными.

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Сейчас штрафов за невключенный указатель поворота при перестроении нет, из-за чего растет число нарушений. В связи с этим следует внедрять систему фото- и видеофиксаций, отметил Воропаев.