Юрист Воропаев рассказал о возможности получения компенсации за повреждение авто от коммунальных служб

Проблемы с автомобилем, вызванные действиями коммунальных или дорожных служб, — не редкость. Сайт KP.RU , ссылаясь на автоюриста Льва Воропаева, рассказал, что делать, если ваш автомобиль пострадал, и как добиться возмещения ущерба.

Ситуация 1: повреждение автомобиля спецтехникой

Если машина пострадала от снегоуборщика или другого транспортного средства коммунальных служб, это считается ДТП, и необходимо вызвать ГАИ. Если же ущерб нанесен лопатой дворника, то это повреждение имущества, и нужно звонить в полицию.

Прибывшие сотрудники должны составить протокол, который станет основанием для требования компенсации от виновника. Для начала стоит изучить видеозаписи с ближайших камер наблюдения, однако управляющие компании не всегда охотно предоставляют такие записи.

Что делать: 1. Вызвать ГАИ или полицию. 2. Тщательно сфотографировать повреждения и окружающую обстановку. 3. Составить досудебную претензию с требованием возместить ущерб. 4. Если выплаты не последует, обратиться в суд.

Ситуация 2: падение снега и льда с крыш

Падение снега и льда с крыш на автомобиль — тоже частое явление зимой. Ответственность за содержание крыши несет управляющая компания (или ТСЖ, ЖСК) в случае многоквартирного дома, а в случае с балконами — собственник квартиры. Если здание нежилое или частное, за причинение ущерба отвечает его собственник.

Что делать: 1. Позвонить в полицию и вызвать участкового или наряд ППС. 2. Не трогать машину, зафиксировать обстоятельства случившегося. 3. Сфотографировать или снять на видео повреждения и общий план происшествия. 4. Найти свидетелей, записать их контакты. 5. Проверить наличие камер наблюдения и постараться сохранить запись. 6. Составить досудебную претензию и при необходимости обратиться в суд.

Ситуация 3: нечищеная дорога

ДТП из-за нечищеной дороги чаще всего оборачиваются виной водителя, но попытаться разделить ответственность все же можно.

Что делать: 1. Вызвать наряд ДПС. 2. Сотрудники ДПС составят акт о состоянии дорожного покрытия. 3. При наличии недостатков можно обратиться в суд для взыскания части ущерба.