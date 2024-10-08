Юрист Воропаев призвал ввести штрафы для страховых компаний, отказывающихся от продажи ОСАГО

На сегодняшний день страховые компании очень успешно лоббируют свои интересы при продаже полисов ОСАГО. Об этом заявил автоюрист Лев Воропаев в беседе с радиостанцией « Говорит Москва ».

По его словам, некоторые организации отказывают в покупке документа, например, на мотоциклы или трехгодовалую машину, впервые приобретенную на территории РФ.

«Надо в этой ситуации делать оборотные штрафы для страховых компаний, чтобы их наказывать», — отметил эксперт.

Он также предположил, что из-за недобросовестных участников рынка будут страдать порядочные граждане.