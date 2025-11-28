Юрист Воропаев призвал увеличить штрафы за управление питбайками без прав

Автоюрист и правозащитник Лев Воропаев в интервью радиостанции Sputnik высказался о проблеме подростков, управляющих питбайками на дорогах общего пользования.

Специалист отметил юридическую сторону проблемы: управление таким транспортом при отсутствии прав влечет лишь незначительный штраф размером от пяти до 15 тысяч рублей, что совершенно неэффективно.

«У нас нет в достаточном количестве сотрудников Госавтоинспекции, которые бы ловили, останавливали и выносили постановление о штрафе. Наверное, здесь нужно воздействовать на родителей», — подчеркнул эксперт.

Он предложил вводить меры воздействия на родителей юных нарушителей, вплоть до конфискации транспортных средств и значительных штрафов, исчисляемых сотнями тысяч рублей.