Юрист Воропаев: при падении наледи на машину нужно вызвать полицию

Автоюрист Лев Воропаев рассказал, как действовать при падении снега или сосульки с дома на личный автомобиль. В первую очередь необходимо вызвать полицию, отметил эксперт в беседе с радиостанцией Sputnik .

Он пояснил, что правоохранители зафиксируют факт повреждения, и этого будет достаточно для взыскания ущерба. Если дом обслуживает управляющая компания, то именно она должна возместить ущерб за ненадлежащее содержание здания.

«Можно взыскать средства и с коммерческого предприятия. Например, вы автомобиль оставили около офиса, где есть только собственник без управляющей компании, то предъявлять исковые требования нужно собственнику этого имущества», — добавил специалист.

Воропаев также отметил, что потерпевший может взыскать компенсацию морального вреда и штраф, если УК не возместит ущерб добровольно.