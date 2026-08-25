Юрист Воропаев предупредил о штрафе за байк в подъезде

За парковку мотоцикла, мопеда или самоката в подъезде владельцу грозит штраф до 15 тысяч рублей, сообщает Москва 24 .

Автоюрист Лев Воропаев пояснил, что парковать мотоциклы, мопеды и самокаты в подъездах и лифтовых холлах запрещено. Эти зоны относятся к путям эвакуации, которые нельзя загромождать по правилам противопожарного режима.

Поводом для разъяснения стали жалобы жильцов одного из московских жилых комплексов: соседи оставляли мотоциклы в общем холле. Правила утверждены постановлением правительства РФ № 1479.

Если жители обратятся в МЧС, владельца транспорта могут привлечь по статье 20.4 КоАП РФ о нарушении требований пожарной безопасности. Для граждан штраф составляет от 5 до 15 тысяч рублей.