Юрист Воропаев объяснил, что делать водителям при задержке выплаты по ОСАГО

При задержке выплаты по ОСАГО водителю нужно подать претензию в страховую компанию. В ней следует указать, что компания обязана выплатить неустойку, и потребовать решить вопрос самим переводом средств. Об этом автомобильный юрист Лев Воропаев рассказал «Газете.Ru» .

Размер неустойки зависит от того, что именно просрочено — ремонт или выплата. Он составляет от 0,5% до 1% за каждый пропущенный день, пишет ИА НСН.

Если страховая не реагирует, юрист советует обращаться к финансовому уполномоченному через официальный сайт. Там же можно потребовать взыскать страховое возмещение вместе с неустойкой.

Ранее сообщалось, что число жалоб на страховщиков по ОСАГО выросло почти на 20%.