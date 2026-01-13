Юрист Воропаев не увидел серьезных ограничений в запрете на фотофиксацию при сдаче на права

МВД разработало проект изменений в правила сдачи экзаменов на водительское удостоверение. Грядущие нововведения прокомментировал автомобильный юрист Лев Воропаев в беседе с RT .

Среди предложений — запрет на использование средств связи и аппаратуры для фото-, аудио- и видеофиксации во время экзамена. Специалист не увидел в таких правилах серьезных ограничений.

«На моей практике, когда необходимо запись предоставить, сотрудники Госавтоинспекции без каких-либо проблем ее предоставляют и она исследуется при подаче соответствующей жалобы», — отметил эксперт.

Также предлагается сократить срок сдачи практической части экзамена до 60 дней после сдачи теории. По словам Воропаева, такие меры направлены на комплексную подготовку будущего водителя.