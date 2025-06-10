Юрист Воронцов развеял слухи о штрафах за сплошные заборы

В Сети и региональных СМИ появилась информация, что с 8 июня 2025 года в России вступят в силу новые правила установки заборов на дачных участках. За нарушение могут быть предусмотрены штрафы до 30 тысяч рублей. В беседе с Ura.ru ситуацию прокомментировал юрист Максим Воронцов.

По его словам, икакие законодательные акты, запрещающие глухие заборы, приняты не были.

«Юристы в этой области следят за нормативкой. Ни я, ни мои коллеги ничего такого не видели», — отметил эксперт.

Как пояснил специалист, вероятно, источником слухов стали старые нормативные документы, которые применяются уже долгое время и носят рекомендательный характер.