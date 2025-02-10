Юрист Воробьев усомнился в вероятности сокращения рабочей недели в России

Россия вряд ли перейдет на четырехдневную рабочую неделю, несмотря на разработанный законопроект. Таким мнением поделился юрист Алексей Воробьев в беседе с ИА RuNews24.ru .

По мнению специалиста, большинство депутатов не поддержат такую инициативу, учитывая разнообразие вариантов трудоустройства, предлагаемых работодателями.

Впрочем, действующий Трудовой кодекс позволяет перейти на сокращенную неделю, так как минимальная продолжительность рабочего времени не регламентирована, отметил правозащитник.

Предполагается, что сокращение рабочей недели может повысить производительность труда. Проект закона поступит в Госдуму после завершения специальной военной операции.