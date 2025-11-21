Юрист Волков сообщил, что некоторые причины задержки штрафов считаются уважительными

Юрист Максим Волков сообщил в беседе с сайтом « Прайм », что прошедший пленум Верховного суда признал ряд оснований для несвоевременной оплаты штрафов уважительными.

По словам эксперта, уважительными причинами для отсрочки оплаты штрафа могут быть тяжелая болезнь или лечение, чрезвычайные ситуации, например пожары или наводнения, а также ошибки в реквизитах при оплате.

«Важный момент: наличие уважительной причины нужно будет подтвердить. Больничный лист, справка от врача, документ о ЧС или квитанция с ошибкой от банка», — пояснил специалист.

Как отметил юрист, такой подход позволит отличать тех, кто не платит штрафы умышленно, от тех, кто попал в трудную ситуацию, добавил «Взгляд».