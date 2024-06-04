Юрист Владимирова рассказала, что сезонные работники имеют право на оплачиваемый отпуск

Эксперт hh.ru по трудовому праву, юрист Ольга Владимирова в беседе с «Известиями»рассказала, что сезонные работники также имеют право на получение оплачиваемого отпуска.

Как пояснила специалист, отпуск предоставляется из расчета два рабочих дня за каждый месяц работы.

«Если такой работник не использовал отпуск, ему при увольнении положена к выплате денежная компенсация, — сказала Владимирова.

Что касается оплаты труда, она начисляется в том же порядке, что и остальным работникам. Размеры и срок выплат должны быть прописаны в трудовом договоре.

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