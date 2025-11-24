Юрист Виноградов заявил о необходимости составления цифрового завещания

Вопрос оформления цифрового завещания приобретает особую значимость ввиду возможных проблем, возникающих среди родственников умершего человека. Об этом сообщил доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с « Газетой.ru ».

По его словам, отсутствие распоряжения относительно доступа к онлайн-аккаунтам и электронному имуществу способно привести к серьезным разногласиям и судебным тяжбам. Кроме того, утрата цифровой памяти, хранящейся в профилях соцсетей или облачных сервисах, может нанести значительный эмоциональный ущерб наследникам.

До тех пор, пока соответствующие законодательные нормы не будут введены, специалист посоветовал собственноручно составлять список принадлежащих цифровых объектов, включив туда личные данные, пароли и инструкцию по управлению ими. Важно сохранить такую информацию в надежном месте — будь то шифрованный файл или специальное защищенное хранилище.