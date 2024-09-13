Юрист Виноградов: в облачных сервисах возможно нарушение защиты данных

При использовании облачных сервисов необходимо внимательно изучать условия работы с ними. Об этом заявил профессор и доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с RT .

По его словам, подобные платформы не могут гарантировать полную безопасность и конфиденциальность.

«Как правило, в онлайн-соглашениях есть положения, позволяющие провайдеру услуги вносить изменения без уведомления пользователя», — отметил эксперт.

В процессе передачи данных в облако, добавил юрист, может произойти нарушение защиты. Еще одна причина подобной ситуации — уязвимости в инфраструктуре провайдера.