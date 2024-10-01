Юрист Виноградов: свидетельство о рождении необходимо для получения ряда важных бумаг

Свидетельство о рождении может понадобиться в различных жизненных ситуациях. Документ необходим для получения ряда ценных бумаг. Об этом рассказал доктор юридических наук Вадим Виноградов в беседе с RT.
Он напомнил, что многие теряют или даже выкидывают свидетельство о рождении после получения паспорта.
«Делать это категорически не рекомендуется», — заявил эксперт.
По его словам, документ потребуется, например, при вступлении в наследство. Кроме того, его запросят при заключении брака в иностранных представительствах.
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