Юрист Виноградов рассказал, что каждый может отказаться от использования организациями биометрии

Чтобы удалить свои биометрические данные, необходимо сначала проверить наличие профиля в Единой биометрической системе. Для этого нужно авторизоваться на портале «Госуслуги» и зайти в раздел «Биометрия». О этом RT рассказал доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов.

Для изменения своего статуса в системе достаточно выполнить несколько простых действий, объяснил специалист. Он отметил, что процесс следует начать с проверки наличия биометрического профиля в ЕБС, авторизовавшись на портале «Госуслуги» и перейдя в соответствующий раздел.

Если данные найдены, существует возможность их деактивировать, нажав на нужную кнопку на странице. Чтобы полностью исключить возможность хранения биометрических данных в различных организациях, нужно посетить те банковские учреждения, где были собраны эти данные, и отозвать согласие на их обработку. После этого информация об отзыве тоже будет передана в ЕБС, посоветовал Виноградов.

Тем, кто не является пользователем «Госуслуг», рекомендуется подать заявление об отказе в многофункциональных центрах (МФЦ), имея при себе только паспорт гражданина России, уточнил он.

Лучших наставников столицы наградили на Дне наставничества и производительности труда

Мария Багреева на Дне производительности труда и наставничества / Пресс-служба Комплекса экономической политики города Москвы

Миллиардер и отец 100 детей. Биография задержанного во Франции Павла Дурова

Pavel Durov/Instagram.com

Восточная сказка стала драмой. Пожилой турок оставил молодую россиянку одну с 22 детьми

Иск на 10 миллиардов и раздел имущества. В разводе Алсу и Абрамова появились новые детали

Petrov Sergey/news.ru

«Затмение нашло на Евросоюз». Маску предрекли участь Дурова во Франции

Yolanda Ruiz/Keystone Press Agency

    Пока ничего не найдено

    Задизайнено в Студии Артемия Лебедева Информация о проекте