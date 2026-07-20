Юрист Виноградов предупредил о штрафах за купание в водоемах со знаком «Купаться запрещено»

Член Общественной палаты Вадим Виноградов сообщил, что купание в водоемах со знаком «Купаться запрещено» может повлечь административную ответственность. Размер штрафа зависит от региона, сообщает RT .

Юрист объяснил, что местные и региональные власти вводят такие запреты с учетом правил охраны жизни на воде, результатов обследования дна, санитарного состояния воды, наличия опасного течения, гидротехнических сооружений и затопленных конструкций. По его словам, знак «Купаться запрещено» означает, что участок признан небезопасным или непригодным для купания.

Виноградов уточнил, что запрет может быть как постоянным, так и временным. Уполномоченные органы принимают такое решение, если видят угрозу жизни и здоровью людей, и после этого граждане обязаны соблюдать ограничения.

Он также напомнил о других правилах безопасности: нельзя заплывать за буйки, плавать на не предназначенных для этого предметах, подплывать к судам и другим плавсредствам, а также прыгать в воду с них или с неприспособленных сооружений.

Ответственность за купание в запрещенных местах обычно устанавливают региональные законы об административных правонарушениях, поэтому размеры штрафов в субъектах России различаются.