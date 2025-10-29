Юрист Виноградов предупредил о штрафах за использование чужого аккаунта на маркетплейсе

Некоторые пользователи маркетплейсов, делятся своими учетными данными с друзьями, родственниками или коллегами, чтобы помочь оформить заказ, использовать бонусы или получить скидку. Такие действия могут привести не только к блокировке аккаунта, но и к юридическим последствиям. Доктор юридических наук, профессор и декан факультета права НИУ ВШЭ Вадим Виноградов предупредил в беседе с RT , что передача доступа к аккаунту третьим лицам запрещена по условиям большинства российских маркетплейсов.

Эксперт подчеркнул, что особую опасность представляют финансовые операции, совершенные через чужой аккаунт. Например, если заказ оформлен на имя владельца, но оплачен чужой картой, это может быть расценено как подозрительная транзакция. В соответствии с законом № 115-ФЗ «О противодействии легализации доходов» банк может приостановить операции, несоответствующие обычной модели поведения клиента.

С 1 сентября 2025 года вступили в силу поправки к КоАП России, устанавливающие ответственность за передачу информации, необходимой для регистрации и авторизации пользователя в интернете (ст. 13.29.2 КоАП России). Штрафы за такие нарушения могут достигать 50 тысяч рублей для граждан, 100 тысяч — для индивидуальных предпринимателей и 200 тысяч — для юридических лиц.

Чтобы избежать рисков, Виноградов посоветовал использовать только личные аккаунты, не передавать доступ к ним даже близким людям и не оформлять заказы от чужого имени. Если совместное использование необходимо, например, в семье, безопаснее создать отдельный профиль, не привязанный к персональным данным, бонусам и платежным средствам.