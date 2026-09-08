Юрист Виноградов посоветовал хранить кредитный договор после погашения долга
После погашения кредита стоит сохранить договор, график платежей, квитанции и справку банка об отсутствии долга. Эти документы помогут оспорить ошибочную задолженность или требования банка, сообщил юрист Вадим Виноградов, передает RT.
Виноградов пояснил, что закон не устанавливает специальный срок хранения кредитного договора для граждан. Практическим минимумом он назвал три года — общий срок исковой давности.
Эксперт отметил, что срок по периодическим платежам может исчисляться отдельно. При просрочках, реструктуризации, спорах с банком или крупном займе документы лучше хранить дольше.
Договор и подтверждения оплаты пригодятся при споре с коллекторами, ошибке в кредитной истории, получении налогового вычета или использовании маткапитала. Банки обязаны хранить документы по кредитным договорам не менее пяти лет, поэтому при утрате можно запросить дубликат. Электронные документы рекомендуется скачать и сохранить отдельно с отметкой об электронной подписи.