Юрист Виноградов посоветовал хранить кредитный договор после погашения долга

После погашения кредита стоит сохранить договор, график платежей, квитанции и справку банка об отсутствии долга. Эти документы помогут оспорить ошибочную задолженность или требования банка, сообщил юрист Вадим Виноградов, передает RT .

Виноградов пояснил, что закон не устанавливает специальный срок хранения кредитного договора для граждан. Практическим минимумом он назвал три года — общий срок исковой давности.

Эксперт отметил, что срок по периодическим платежам может исчисляться отдельно. При просрочках, реструктуризации, спорах с банком или крупном займе документы лучше хранить дольше.

Договор и подтверждения оплаты пригодятся при споре с коллекторами, ошибке в кредитной истории, получении налогового вычета или использовании маткапитала. Банки обязаны хранить документы по кредитным договорам не менее пяти лет, поэтому при утрате можно запросить дубликат. Электронные документы рекомендуется скачать и сохранить отдельно с отметкой об электронной подписи.