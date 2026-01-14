Юрист Виноградов отметил, что за уборку снега на придомовой территории отвечают УК или ТСЖ

За уборку снега на придомовой территории отвечают управляющая компания (УК) или товарищество собственников жилья (ТСЖ), напомнил доктор юридических наук, профессор Вадим Виноградов в беседе с RT . Они обязаны обеспечивать чистоту у входов в подъезды, на тротуарах, внутридворовых проездах, парковочных местах, детских и спортивных площадках.

«Зимняя уборка включает не только расчистку дворов, но и очистку крыш, козырьков, крышек люков, пожарных гидрантов и иных элементов инфраструктуры от снега и наледи», — объяснил эксперт.

При очистке крыш зданий от снега и льда УК или ТСЖ должны ограждать тротуар и при необходимости проезжую часть специальными решетками или сигнальной лентой с красными флажками. На тротуаре должен дежурить человек в сигнальном жилете и защитной каске, чтобы предупредить прохожих об опасности.

Если во дворе не убирают снег, следует обратиться в свою УК или ТСЖ. Контактные данные можно найти в квитанциях на оплату ЖКУ, на информационном стенде в подъезде, а также по адресу дома на сайте Фонда развития территорий или в системе ГИС ЖКХ. Если устное обращение не поможет, рекомендуется направить письменную жалобу с указанием личных данных и подробного описания проблемы.