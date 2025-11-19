Юрист Виноградов напомнил о необходимости правильного оформления «нестраховых периодов» для пенсии

По словам эксперта, работающий человек может заработать максимум 10 баллов в год. В 2025 году стоимость одного балла составит около 145 рублей. Если россиянин накопил достаточно пенсионных баллов за весь трудовой стаж, пенсия в 2025 году может достигнуть 80 тысяч рублей.

Специалист посоветовал уделить особое внимание правильному оформлению «нестраховых периодов»: службы в армии, отпусков по уходу за детьми и ухода за престарелыми родственниками. Данные временные промежутки тоже засчитываются в стаж и приносят баллы.