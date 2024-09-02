Юрист Виноградов: члены семьи погибшего военнослужащего имеют право на его пенсию
Доктор юридических наук Вадим Виноградов рассказал о видах военной пенсии. На нее могут рассчитывать сотрудники силовых ведомств, отметил эксперт в беседе с РИА «Новости».
Одна из выплат — за выслугу лет. Она учитывает срок службы, а также работу в гражданских организациях и учебу, пояснил специалист. Размер зависит от оклада и стажа.
Еще один вид пенсий — для членов семьи погибших военнослужащих. Также средства начисляются в случае наступления инвалидности, добавил «ФедералПресс».
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