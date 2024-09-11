Юрист Верховцева: поводом для судебного иска со стороны исполнителя может стать нечеткое техническое задание

Юрист, основатель юридической компании «ЮверконЪ» Юлия Верховцева в беседе с «ФедералПресс» на примере строительной отрасли рассказала, когда исполнитель имеет все основания подать иск в суд на заказчика.
По словам специалиста, поводом может послужить нечеткое или недостаточно подробное техническое задание. Заказчик, внося изменения в проект после его старта, может оказаться в невыгодной ситуации, когда требовать что-то от исполнителя будет неправомерно.
Обращаться в суд можно и в том случае, если заказчик задерживает финансирование или не предоставляет необходимые документы. Он также как и исполнитель несет ответственность за соблюдение своих обязательств.
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