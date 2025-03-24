Юрист Вепренцева: с 1 марта работодатели обязаны доплачивать за наставничество

С 1 марта 2025 года в России появится прямое правовое регулирование отношений, связанных с передачей профессиональных навыков от одного работника другому. Юрист Таисия Вепренцева рассказала RT об обязанности работодателей доплачивать сотрудникам за наставничество.

По словам экономиста, признание наставничества трудовой функцией означает, что на него распространяются общие правила трудового законодательства: обязательность оплаты, возможность расторжения, письменная фиксация и последствия для сторон.

Для оформления наставничества нужно волеизъявление сторон, закрепление условий в трудовом договоре или дополнительном соглашении к нему, издание соответствующего приказа. Инициатива исходит от работодателя, но обязательно согласие работника в письменной форме.

Доплата наставнику — обязанность работодателя, а не право. Предусматривается возможность досрочного прекращения наставничества по инициативе любой из сторон.

Введенный механизм даст работодателю юридические инструменты для регулирования профессиональной передачи знаний, а работнику — гарантии оплаты и чёткого оформления труда в рамках наставничества.