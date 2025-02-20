Юрист Васильева: возвращение брендов в РФ сопряжено с серьезными сложностями

Большинство иностранных компаний, ушедших из РФ, — это резиденты недружественных стран или подконтрольные таким государствам лица. Об этом рассказала кандидат юридических наук Анастасия Васильева в беседе с RT .

Возвращение данных брендов на российский рынок, отметила эксперт, осложнено теми же трудностями, что и их уход. Так, для продажи активов стоимостью более 50 миллиардов рублей раньше нужно было получить одобрение президента.

«Сегодня большинство операций с недружественными лицами либо запрещены, либо требуют одобрения уполномоченных органов», — заявила специалист.

Кроме того, если недружественному инвестору захочется купить долю в российском ООО или учредить новую компанию, ему придется заручиться разрешением специальной правительственной комиссии.