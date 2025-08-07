Юрист Васильева указала на удобство возможного принятия правил ФЗ о тишине

В Госдуме РФ разрабатывается федеральный закон, устанавливающий общие правила тишины на территории всей страны. Предложенный законопроект запрещает шуметь с 23:00 до 7:00 утра, а также вводит дневной тихий час с 13:00 до 15:00. В беседе с MIR24.TV инициативу прокомментировала юрист Оксана Васильева.

Эксперт подчеркнула преимущества единообразия правил на всей территории страны, утверждая, что единые нормы будут удобны.

«У какой-нибудь бабушки за стенкой телевизор может работать громче, чем стиральная машина и пылесос. Они [предметы бытовой техники] никаким образом не подпадут под этот единый закон», — отметила специалист.

По ее словам, законодательство не предусматривает наказания за бытовые приборы, но качество звукоизоляции в домах могло бы решить проблему.