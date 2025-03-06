Юрист Васильева предупредила дачников о возможных штрафах в 2025 году

В 2025 году российские дачники могут столкнуться со штрафами, рассказала юрист, доцент Финансового университета при правительстве России Оксана Васильева для Lenta.Ru .

Эксперт перечислила распространенные нарушения: использование участка не по назначению, нарушение санитарных норм, правил пожарной безопасности, обращения с отходами, порядка строительства и благоустройства.

Васильева напомнила о правилах утилизации натурального мусора: скошенную траву, листья и ветки можно сжигать только при определенных условиях. Бочка для сжигания должна быть металлической, а расстояние до ближайшей постройки должно составлять не менее 7,5 метра, до лиственного леса — не менее 15 метров, до хвойного — 50 метров. Штраф за нарушение этих правил может достигать 20 тысяч рублей, отмечает ИА НСН.

Юрист также рассказала об изменениях в сделках с земельными участками. С 1 марта регистрация сделок невозможна без данных о границах участка в ЕГРН. Также запрещено ставить на кадастровый учет или оформлять права на незавершенные постройки с неустановленными границами.