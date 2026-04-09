Юрист Васильчук объяснил, в каких случаях можно наказать сотрудника за запах еды на работе

Судебный юрист, эксперт по безопасности электронных сделок и сделок с недвижимостью, общественный деятель Илья Васильчук рассказал «Известиям» , что работодатель может применить дисциплинарные меры к сотруднику из-за сильного запаха еды, если это нарушает внутренние правила компании и создает неудобства для коллег.

Ключевым условием является наличие соответствующих требований во внутренних документах компании — правилах трудового распорядка, трудовом договоре или кодексе этики. Нарушение должно быть зафиксировано документально, например через жалобы сотрудников или служебные записки.

По словам эксперта, увольнение возможно только при неоднократном нарушении после применения других мер дисциплинарного воздействия: «Увольнение возможно только при неоднократном нарушении после применения других мер дисциплинарного воздействия».

При первом случае применения строгих мер, включая увольнение, будет незаконным — работодатель обязан ограничиться замечанием или выговором. Только при повторных нарушениях возможно расторжение трудового договора.

Васильчук напомнил, что порядок применения дисциплинарных взысканий регулируется Трудовым кодексом РФ. Работодатель должен зафиксировать факт нарушения, затребовать письменное объяснение сотрудника и соблюдать установленные сроки. В противном случае взыскание может быть признано незаконным.

Важно учитывать возможные уважительные причины. Если неприятный запах связан с состоянием здоровья и подтвержден медицинскими документами, увольнение может быть расценено как дискриминация.

Сотрудник имеет право оспорить взыскание в суде, государственной инспекции труда или комиссии по трудовым спорам. Основанием для отмены могут стать нарушения процедуры, несоразмерность наказания или отсутствие вины.