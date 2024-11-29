Юрист Варфоломеев рассказал о возможности получения кредита под залог дома, купленного на маткапитал

Юрист «Единого Центра Защиты» Денис Варфоломеев в разговоре с Ura.ru рассказал, как получить кредит под залог дома, купленного на маткапитал.

По словам эксперта, провернуть такую сделку возможно, однако в этом случае будет необходимо вмешательство органов опеки. Он пояснил, что маткапитал предоставляется в первую очередь для детей, а потому желаемый дом — это и их собственность.

Если сделка каким-то образом нарушает права детей, органы опеки могут ее и оспорить. Семье не дадут кредит и в том случае, если дом, купленный по маткапиталу, является единственным жильем. Во всех остальных случаях законодательством Российской Федерации не предусмотрено запретов на заключение такого рода сделок, пояснил эксперт.