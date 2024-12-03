Юрист Варфоломеев рассказал, что получить долю собственности другого человека можно через суд

В юридической практике зачастую встречаются случаи, когда человек имеет долю в квартире и хочет получить ее в свою собственность полностью. О том, как законно отсудить часть имущества у другого владельца, рассказал юрист «Единого Центра Защиты» Денис Варфоломеев в беседе с Ura.ru.
По словам специалиста, истец может претендовать на долю недвижимости ответчика, если тот владеет несколькими жилыми помещениями. В этом случае после выплаты собственнику стоимости желаемой доли суд одобрит исковое заявление.
Важно учитывать, что размер доли не может быть выше нормы квадратных метров на человека. В каждом регионе установлен свой показатель, добавил Варфоломеев.
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