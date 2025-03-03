Юрист Вайнберг: дома запрещено оказывать услуги груминга, пекаря и садовода

Предпринимательство без официальной регистрации или соответствующей лицензии влечет за собой административную ответственность. Об этом заявила юрист Наталья Вайнберг в беседе с RT.
По ее словам, даже наличие регистрации не открывает возможности для всех видов бизнеса на дому. Например, запрещены производство, хранение или продажа химикатов и взрывчатых веществ. То же самое касается салонов красоты, гостиниц и пунктов общественного питания.
Под запрет попадают и те виды предпринимательства, которые создают дополнительную нагрузку на инфраструктуру жилого здания. Речь идет об услугах груминга, пекаря и садовода, пояснила юрист.
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