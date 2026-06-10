Юрист Вайман напомнил, что полученное до свадьбы имущество признается личной собственностью

Раздел имущества при разводе — процесс, требующий внимания к деталям. Имущество, нажитое в браке, делится поровну между супругами, но есть исключения. Об этом «Известиям» рассказал кандидат юридических наук, партнер юридической фирмы АНП ЗЕНИТ Аркадий Вайман.

По умолчанию все, что было нажито в браке, включая квартиры, машины и вклады, делится между супругами поровну. Однако закон предусматривает исключения для объектов, полученных в дар, по наследству или приобретенных до свадьбы. Согласно статье 36 Семейного кодекса РФ, такие активы признаются личной собственностью, даже если ими пользовались оба члена семьи.

Однако статус личного имущества может быть оспорен на основании статьи 37 Семейного кодекса. Это происходит в случаях, когда в объект вкладывались общие средства, например, на капитальный ремонт или реконструкцию, значительно увеличившие стоимость актива.

Для подтверждения личного характера вложений суду необходимо представить письменные доказательства. К ним относятся договоры дарения денежных средств, банковские выписки о движении финансов и документы, подтверждающие связь между источником денег и покупкой.

Если на покупку недвижимости были потрачены и личные, и общие средства, суд определяет доли пропорционально вложениям. В ситуациях с масштабным ремонтом добрачного жилья второму супругу необходимо предоставить чеки на стройматериалы, договоры подряда и банковские выписки. Окончательное решение о признании или выделении доли принимается на основании строительно-технической экспертизы.