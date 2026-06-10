Юрист Вахрамян сообщила, что работники имеют право уйти с работы в жару, но с нюансами

В условиях повышения температуры воздуха работники имеют определенные права, позволяющие им защищать свое здоровье. Если температура в рабочем помещении превышает допустимые нормы, сотрудники могут отказаться от выполнения своих обязанностей. Для «сидячих» работников максимальная температура составляет +28 градусов. Об этом сообщила РИА «Новости» кандидат юридических наук Ольга Леонова.

Она подчеркнула, что работник должен письменно уведомить работодателя о превышении температуры, зафиксировав показания термометра в присутствии коллег.

Налоговый юрист, бухгалтер Татьяна Вахрамян в разговоре с ОТР добавила, что право уйти с работы в жару действительно есть, но важно понимать тонкости законодательства. Просто встать и уйти нельзя, иначе можно получить дисциплинарное взыскание. Вахрамян напомнила о статье 379 ТК РФ, которая предусматривает право работника отказаться от выполнения работы, угрожающей его жизни и здоровью, при условии письменного уведомления работодателя.

Температурные нормы прописаны в СанПиН 1.2.3685-21. Согласно документу, работать в офисе можно при +21–28 градусах. Если температура поднимается выше, условия труда перестают соответствовать санитарным нормам. В таком случае работник может потребовать от работодателя принятия мер: кондиционирования, перевода в прохладное помещение, дополнительных перерывов или сокращения рабочего времени.

Вахрамян отметила, что многие компании предоставляют сотрудникам возможность ознакомиться с внутренними правилами, где прописаны все эти положения. Для работников физического труда и производств нормы строже: допустимая температура снижается в зависимости от категории энергозатрат.