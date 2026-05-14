Юрист Вахрамян объяснила, как защитить свои права при увольнении по сокращению

При увольнении по сокращению штата или численности сотрудник может рассчитывать на определенные выплаты и гарантии. Важно знать свои права и обязанности работодателя, чтобы получить все положенное. Подробнее об этом — в материале ОТР .

Согласно статье 178 ТК РФ, сотрудник имеет право на компенсацию в размере средней месячной зарплаты, если не нашел работу в течение двух месяцев после увольнения. Если человек стоит на учете в центре занятости, то компенсация положена и на третий месяц. Для ее получения нужно подать заявление не позже, чем через 15 дней после окончания месяца.

Работодатель должен выполнить ряд обязательств перед сотрудником. Одно из них — предупредить об увольнении не позднее, чем за два месяца до предполагаемой даты. Также работодатель обязан предложить сотруднику другую должность в случае сокращения.

Некоторые категории сотрудников нельзя сокращать. К ним относятся беременные женщины и матери детей до трех лет, родители-одиночки, воспитывающие детей до 14 лет или детей-инвалидов, единственные кормильцы детей-инвалидов. Родители, которые единственные в семье обеспечивают ребенка младше трех лет, а остальным детям нет 14-ти, тоже защищены от сокращения.

Сокращение признается незаконным, если работодатель нарушил хотя бы одно из обязательных требований Трудового кодекса РФ.

«Не могут быть сокращены работники в период болезни или отпуска — статья 81 ТК РФ. Отдельная категория — работники, являющиеся членами профсоюза. Их увольнение по сокращению требует предварительного мотивированного мнения профсоюзного органа, согласно статье 373 ТК РФ», — отметила юрист Татьяна Вахрамян.

Если работодатель нарушил срок предупреждения, то он вправе уволить досрочно только с письменного согласия работника и выплатой дополнительной компенсации за оставшееся время.