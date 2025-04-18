Юрист Туманов назвал фейком слухи о запрете теплиц с 1 мая
Юрист и садовод Андрей Туманов заявил в беседе с ИА НСН, что слух о запрете теплиц с 1 мая — это фейк.
Он назвал эту информацию глупостью, которую подхватили журналисты. По словам эксперта, никаких новых налогов или ограничений на теплицы не будет.
«Это полнейший бред — нормальный юрист и адвокат даже обсуждать это не будет, потому что это не более чем глупость», — сказал он.
Ранее зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева сообщила, что с 1 марта 2025 года ИЖС можно вести с использованием эскроу-счетов.
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