Юрист Трунов: водитель, окативший пешехода из лужи, может лишиться прав
Юрист Станислав Трунов прокомментировал возможные последствия для водителя, который облил пешехода водой из лужи. Об этом сообщила «ТСН24».
По словам эксперта, такая ситуация может рассматриваться как дорожно-транспортное происшествие, если из-за действий автомобилиста был нанесен ущерб здоровью или имуществу гражданина. Потерпевший вправе вызвать ГИБДД.
«Если водитель скрылся, то его даже в теории могут лишить водительского удостоверения за уезд с места ДТП», — добавил специалист.
Кроме того, обливание пешехода может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Также возможна квалификация действий водителя как порча чужого имущества, заявил юрист.