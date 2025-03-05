Юрист Трунов: водитель, окативший пешехода из лужи, может лишиться прав

Юрист Станислав Трунов прокомментировал возможные последствия для водителя, который облил пешехода водой из лужи. Об этом сообщила « ТСН24 ».

По словам эксперта, такая ситуация может рассматриваться как дорожно-транспортное происшествие, если из-за действий автомобилиста был нанесен ущерб здоровью или имуществу гражданина. Потерпевший вправе вызвать ГИБДД.

«Если водитель скрылся, то его даже в теории могут лишить водительского удостоверения за уезд с места ДТП», — добавил специалист.

Кроме того, обливание пешехода может квалифицироваться как мелкое хулиганство. Также возможна квалификация действий водителя как порча чужого имущества, заявил юрист.