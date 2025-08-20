Юрист Трунов перечислил способы защиты личного пространства от соседской камеры

Юрист Станислав Трунов в беседе с «ТСН24» разъяснил, как действовать, если сосед установил камеру видеонаблюдения, охватывающую ваш участок.

Жительница Тульской области обратилась с вопросом: ее сосед установил камеру, которая захватывает ее территорию. Она интересуется, является ли это нарушением личного пространства.

По словам юриста, ситуация неоднозначна. С одной стороны, сосед имеет право защищать свой участок согласно статье 45 Конституции РФ. С другой стороны, статьи 23 и 24 Конституции РФ гарантируют право на неприкосновенность частной жизни, а статья 152.2 Гражданского кодекса РФ запрещает несогласованный сбор информации о частной жизни.

Однако в некоторых случаях фиксация на камеру возможна, например, если в поле зрения камеры попадает то, что может увидеть любой человек, или если видео не дает возможности достоверно идентифицировать человека.

Если возникли подозрения на вторжение в частную жизнь, необходимо попытаться решить проблему мирным путем, а при неуспехе отправить претензию соседу, обратиться к участковому или даже подать заявление в суд.