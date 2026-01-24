Юрист Трунов посоветовал сохранять выписки и трудовые договоры на бумажном носителе
Бумажная трудовая книжка долгое время была основным документом, подтверждающим рабочий стаж. Однако теперь ее постепенно заменяет электронный формат. Советами по ведению учета трудовой деятельности поделился юрист Станислав Трунов, сообщила «ТСН24».
Специалист рекомендовал сохранять выписки, трудовые договоры, а также приказы на бумажном носителе.
«Если что-то случится с сервером, у вас на руках останутся документы», — пояснил специалист.
По данным тульского Минтруда, электронная версия трудовой книжки находится в ведении Социального фонда России. Вопрос хранения традиционных бумажных вариантов подробно изложен в специальном документе — Правилах ведения и хранения трудовых книжек.