Юрист Трунов напомнил о штрафах за нарушение требований к использованию русского языка в публичной сфере

С 1 марта 2026 года в России начнет действовать новый закон, усиливающий требования к использованию русского языка в публичной сфере. Юрист Станислав Трунов рассказал «ТСН24» , кому и как нужно будет изменить свои вывески, названия приложений и другие информационные материалы.

Основные положения закона касаются использования русского языка для информации, адресованной потребителям. Это касается вывесок, указателей, табличек, информационных конструкций, описаний товаров, условий акций и скидок, сайтов, мобильных приложений, страниц в соцсетях и карточек товаров на маркетплейсах.

По словам юриста, запрет также распространяется на использование иностранных слов при наличии русских аналогов. Если необходимо использовать иностранное слово, оно должно сопровождаться переводом или русским аналогом.

«Надпись на русском должна быть такого же размера, цвета, шрифта, что и надпись на иностранном языке, использованная ранее», — предупредил Трунов.

Есть исключения, на которые закон не распространяется: зарегистрированные товарные знаки, фирменные наименования юридических лиц, указанные в ЕГРЮЛ, доменные имена сайтов, экспортные сайты, ориентированные исключительно на зарубежную аудиторию, государственные языки республик и другие языки народов России.

За соблюдением требований будут следить соответствующие органы: Роспотребнадзор, антимонопольные органы, Минстрой и региональные власти. За неисполнение закона предусмотрены штрафы: для ИП и должностных лиц — от 500 до 1 000 рублей, для юридических лиц — от 5 000 до 10 000 рублей за каждое нарушение. Кроме того, бизнесу будет выписано предписание об устранении нарушений.