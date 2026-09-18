Юрист Трунов напомнил о правилах ответственности за порчу имущества школы

Школа несет ответственность за жизнь и здоровье ученика, когда он находится под надзором учебного заведения. По словам юриста Станислава Трунова, если травма произошла до того, как ребенок переступил порог школы, или после того, как он ее покинул, и при этом школа не брала на себя обязательств по организации дополнительного досуга или сопровождения, то ответственности администрация не несет. Об этом пишет «ТСН24» .

Также учреждение освобождается от ответственности, если вред здоровью был причинен исключительно по вине самого ребенка.

Если вина школы доказана, родители могут рассчитывать на два вида выплат: возмещение материального ущерба и компенсацию морального вреда. Размер выплаты определяет суд, исходя из тяжести травмы, длительности лечения, психологических последствий и принципов разумности.

Юрист также напомнил о правилах ответственности за порчу имущества школы. Умышленное повреждение имущества на сумму до 5000 рублей — это административное правонарушение. Умышленная порча имущества на сумму от 5000 рублей — уголовное правонарушение. Порча имущества по неосторожности с ущербом от 250 000 рублей также является уголовным правонарушением.

Ответственность за порчу имущества школы наступает с 14 или 16 лет, в зависимости от обстоятельств. Если у нарушителя нет своих средств, ущерб возмещают родители или другие взрослые, которые несут ответственность за ребенка.