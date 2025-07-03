Юрист Трунов напомнил, что за публикацию фото без согласия человека можно получить штраф до 15 тысяч рублей

Выкладывая фото посторонних людей в социальных сетях, домовых чатах, популярных каналах с происшествиями и автохамами, стоит помнить, что таким образом можно самому нарушить закон. Об этом предупредил юрист Станислав Трунов в разговоре с сайтом «ТСН 24» .

По данным специалиста, публиковать изображение другого человека можно только с его разрешения. Согласие не требуется только тогда, когда материал используется в государственных, общественных или публичных интересах.

В данном случае речь может идти о нарушителях ПДД, так как публикация их фото будет направлена на устранение угрозы общественной безопасности, в том числе в сфере дорожного движения.

Выкладывать изображения людей, распивающих спиртные напитки в запрещенных местах, можно только в том случае, если доказано, что в бутылках находится именно алкоголь. Иначе вы нарушите закон об обработке персональных данных.

Наказание для физических лиц составляет от 10 до 15 тысяч рублей, для должностных лиц – от 50 до 100 тысяч рублей, организациям грозит взыскание от 150 до 300 тысяч рублей, подчеркнул Трунов.