Юрист Трунов напомнил об ответственности за прогулки по заброшенным местам

Сегодня сталкерство — посещение заброшенных мест — становится все популярнее. Однако такие вылазки могут быть опасными и незаконными. Юрист Станислав Трунов пояснил в беседе с «ТСН24» , что собственник аварийного здания обязан ограничить к нему доступ. За неисполнение этой обязанности его могут наказать.

За самовольное проникновение на охраняемый объект предусмотрен штраф от 3000 до 5000 рублей (Статья 20.17 КоАП РФ). По статье 215.4 УК РФ грозит штраф до 500 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Если объект не охраняется, то проникновение можно расценить как мелкое хулиганство (Статья 20.1 КоАП РФ). За него грозит штраф от пятисот до тысячи рублей или арест до 15 суток.

Организация опасных экскурсий по заброшенным местам может привести к ответственности по статье 238 УК РФ — оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. За это грозит штраф до 300 тысяч рублей или лишение свободы до двух лет.

Специалисты Управления Роспотребнадзора по Тульской области предупреждают о рисках подхватить инфекции в заброшенных зданиях из-за грызунов, микроорганизмов, загрязняющих веществ, птиц, насекомых и членистоногих.