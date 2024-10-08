Юрист Трунов: наличие чека влияет на возможность выполнения гарантийных обязательств

Юрист Станислав Трунов в беседе с журналистами «ТСН 24» рассказал россиянам, в каких случаях стоит брать чек на кассе, и где он может пригодиться.

Наличие чека, как пояснил эксперт, влияет на возможность гарантийных обязательств, то есть на возврат товара. Другое дело, что покупатель сам решает, брать его или нет.

«Если покупатель платил наличными и отказался взять чек, то потом сложно доказать, что он покупал этот товар», — сообщил Трунов.

С банковскими картами ситуация обстоит проще: покупку можно будет доказать, взяв распечатку списаний. Чек также может пригодиться для подтверждения покупки третьим лицам, добавил юрист.