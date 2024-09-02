Юрист Толстихина указала на ужесточение правил выдачи сельской ипотеки

Земельный юрист Юлия Толстихина рассказала об изменениях, которые коснутся выдачи сельской ипотеки. Слова эксперта опубликовала «Газета.ru».

Она пояснила, что взять субсидированный кредит станет невозможно, если дом находится ближе чем в 50 километрах от административных центров. Кроме того, участок и пункты с населением более 100 тысяч человек должно разделять расстояние не менее 30 километров.

Решение об ужесточении правил, отметила Толстихина, приняли с целью снижения нагрузки на бюджет. Еще одна причина — расширение географии поселений, добавил «ФедералПресс».

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