Юрист Толстихина указала на ужесточение правил выдачи сельской ипотеки

Она пояснила, что взять субсидированный кредит станет невозможно, если дом находится ближе чем в 50 километрах от административных центров. Кроме того, участок и пункты с населением более 100 тысяч человек должно разделять расстояние не менее 30 километров.

Решение об ужесточении правил, отметила Толстихина, приняли с целью снижения нагрузки на бюджет. Еще одна причина — расширение географии поселений, добавил «ФедералПресс».