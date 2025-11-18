Юрист Толмачев рассказал, что действующий закон не позволяет применять варианты улучшения жилищных условий без ипотеки

Доктор юридических наук, профессор и председатель комиссии по законодательству Союза юристов города Москвы Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей рассказал о возможных способах улучшить жилищные условия без оформления ипотеки.

Эксперт поделился альтернативными вариантами, которые могут быть рассмотрены для решения жилищного вопроса. Среди них — жилищная кооперация: участие в совместных усилиях по строительству жилья с использованием физического труда вместо привлечения кредитных средств.

Также специалист выделил национальные фонды: модель, подобная практике в нефтегазодобывающих странах, где доходы от природных ресурсов распределяются среди населения. кроме того, юрист отметил систему найма или арендное жилье: принцип, когда жилье строится корпорацией и предоставляется в пользование, как это было в СССР.

Толмачев отметил, что в условиях действующего законодательства глобальный финансовый капитализм не позволяет принять ни один из этих вариантов на сегодняшний день.