Юрист Толмачев предупредил, что складирование стройматериалов на дачном участке может обернуться штрафом

Юрист Александр Толмачев сообщил сайту aif.ru, что за складирование стройматериалов на дачном участке могут оштрафовать, если оно нарушает санитарные нормы и правила пожарной безопасности. Склады нельзя размещать ближе шести метров от жилых домов и хозяйственных построек, а также ближе 15 метров от леса.