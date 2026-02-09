Юрист Толмачев предупредил, что складирование стройматериалов на дачном участке может обернуться штрафом
Юрист Александр Толмачев сообщил сайту aif.ru, что за складирование стройматериалов на дачном участке могут оштрафовать, если оно нарушает санитарные нормы и правила пожарной безопасности. Склады нельзя размещать ближе шести метров от жилых домов и хозяйственных построек, а также ближе 15 метров от леса.
Толмачев предупредил, что основанием для штрафа может стать нарушение правил противопожарной безопасности, норм землепользования и санитарных правил. Блокирование проходов и проездов считается серьезным нарушением пожарной безопасности, отметил NEWS.ru.
Чтобы избежать проблем, юрист рекомендовал упорядоченно складировать материалы в центре участка, вдали от соседних границ. Материалы следует накрыть полиэтиленовой пленкой, а горючие предметы спрятать.