Юрист Толмачев отметил, что временная регистрация в апартаментах не станет массовым явлением

Конституционный суд России постановил, что теперь можно получать временную регистрацию на площади, которая не является жилым помещением. Доктор юридических наук Александр Толмачев в эфире Общественной Службы Новостей подчеркнул, что данное решение не означает возможности постоянной прописки в апартаментах, так как они относятся к специализированному жилищному фонду.

Он отметил: «Можно регистрироваться по месту временного пребывания. Но это и так в Кодексе было написано».

По мнению эксперта, такие регистрации не станут массовым явлением из-за отсутствия необходимых регламентов и приказов.

Ранее сообщалось, что это решение последовало после рассмотрения иска москвички, которая хотела прописать свою семью в апартаментах свекрови в Санкт-Петербурге.