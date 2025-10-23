Юрист Ткаченко напомнил о запрете на самовольную установку камеры в подъезде

Основатель и СЕО консалтинговой группы vvCube Вадим Ткаченко сообщил в интервью RT о правилах установки камеры видеонаблюдения в подъездах жилых домов.

По словам юриста, самовольный монтаж устройства недопустим — требуется согласие соседей.

«Устанавливать камеры в общественных местах и местах общедомовой собственности можно с согласия всех жильцов. Это может делать либо управляющая компания, либо ТСЖ», — отметил специалист.

Как пояснил эксперт, если камеру устанавливает жилец для контроля или безопасности на участке перед квартирой, он обязан уведомить соседей. Кроме того, в объектив не должна попадать частная собственность других жильцов.