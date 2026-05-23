Юрист Тюгаев указал на отсутствие необходимости в изменении правил возврата квартир по сделкам

Руководитель федеральной юридической компании «Безопасносделка» Александр Тюгаев в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил, что текущие законы вполне достаточны для регулирования вопросов возврата квартир по сделкам.

Проблемы, по его мнению, возникают из-за неправильного применения законодательства гражданами.

«У нас с законами все нормально, просто забывают их правильно применять», — отметил эксперт.

Тюгаев добавил, что если в договоре четко прописано, при каких условиях возвращается право собственности, то других вариантов быть не может. На взгляд специалиста, существующих мер достаточно.