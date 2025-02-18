Юрист Титор напомнила женщинам про единовременное пособие при рождении ребенка

Доцент кафедры частного права ГУУ, кандидат юридических наук Светлана Титор в беседе с Lenta.ru рассказала о мерах социальной поддержки семей и женщин при рождении ребенка в России.

В рамках демографической программы, направленной на повышение рождаемости и увеличение продолжительности жизни, разработан целый ряд мер поддержки. Они делятся на федеральные и региональные.

Собеседница упомянула про единовременное пособие при рождении ребенка. С 1 февраля 2025 года его размер составляет 26 941,71 рубля. Так, право на получение другой меры поддержки — маткапитала, имеют женщины, родившие или усыновившие первого ребенка с 1 января 2020 года, второго ребенка после 1 января 2007 года, третьего и последующего ребенка после 1 января 2007 года (при условии, если мать ранее не воспользовалась таким правом).

Отцовский капитал — мера материальной поддержки, которая также распространяется на мужчин. Право на него имеет мужчина, являющийся единственным усыновителем.

Субъекты Российской Федерации вправе за счет собственных бюджетов оказывать дополнительные меры социальной поддержке при рождении ребенка. Это могут быть: региональные материнские капиталы — единовременная выплата при рождении; подарки — наборы для новорожденных, выдаваемые при рождении, или их денежный эквивалент; другие виды помощи.